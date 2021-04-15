Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular

Tüm dünyada aşı tedariki sıkıntısı yaşanırken bir diğer sorun da aşı olmak istemeyenler. Bu çerçevede, dünyanın birçok ülkesi koronavirüs aşının yaygınlaşması için farklı yöntemlere başvuruyor. Örneğin, Hindistan'da aşı yaptıran kadınlara altın hızma, erkeklere de el blenderi veriliyor. Çin'de ise 60 yaşın üzerinde olup ikinci doz aşısını yaptıranlara iki koli yumurta hediye ediliyor.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları yaptırmayanların sayısı fazla olunca bazı ülkeler, vatandaşlarını aşıya teşvik etmek için birbirinden ilginç hediyeler veriyor. Hediye işinin en yaygın olduğu yerlerden bir tanesi, aynı zamanda salgının ikinci dalgasıyla günlük vaka sayılarının 200 binlere yaklaştığı ve aşılamanın 45 yaş üstü tüm vatandaşlara açıldığı Hindistan.

Hürriyet'in derlediği habere göre; Gücerat eyaletinin Rajkot şehrinde, kuyumcular birliği aşı olanlar için bir hediye sistemi geliştirdi. Birliğin organize ettiği aşılama merkezinde aşı olan kadınlara birer adet altın hızma, erkeklere ise birer adet el blenderi hediye ediliyor.

ACIYI HAFİFLETMEK İÇİN HEDİYELER VERİLİYOR

Bir diğer ilginç örnek de 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefleyen Çin. Çinli yetkililer bu hedefe ulaşmak için gerekli hızı yakalayabilmek adına ellerinden geleni yapıyor. Bunun için sürekli vatandaşları telefonla arayıp aşı olmaya davet eden yetkililer, kola batan iğnenin acısını da çeşitli hediyelerle telafi etmeye çalışıyor.

PARA DA VERİLİYOR

Örneğin, Washington Post gazetesi, başkent Pekin'in banliyölerinden Pinggu'da iki doz aşı olanlara 50 yuan para hediyesi verileceğini duyurdu. Hatta doz başına 100 yuana kadar çıkan banliyöler bile mevcut. New York Times da Pekin'de aşılama merkezlerinin önüne kurulan dondurma tezgahlarında, aşı kartını gösterenlerin bir dondurma fiyatına iki dondurma alabildiğini aktardı.

AŞI YAPTIRANA 2 KOLİ YUMURTA

South China Morning Post gazetesinin haberine göre ise özellikle ileri yaştaki vatandaşları aşıya yöneltmek isteyen Beişiançiyao yerel yönetimi, 60 yaşın üzerinde olup da ikinci doz aşısını yaptıranlara iki koli yumurta hediye ediyor. Un, tuvalet kağıdı gibi başka ev ihtiyaçlarını hediye eden yerler de var.