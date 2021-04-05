Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi
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Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi. Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi. Laçin ise Alişan'a sert bir dille cevap verdi.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. 50 yaşındaki basın çalışanlarına özel çıkarılan sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

BASIN ÇALIŞANI OLDUĞU İÇİN AŞI YAPTIRDI

Tepkilerin ardından "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

"ANNENİZ BANA SORDUĞU GİBİ SİZE DE SORDU MU?"

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

"BANA DEVLET VERDİ, SİZİN ÇEVRENİZDEKİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Alişan'ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise "Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok" dedi.

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

BASIN KANUNU NEDİR?

212 sayılı basın iş yasası; Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
ISMAİL BALCI: Berna laçin sen birde kuduz aşısı olsana ..Sanatçımısın gazetecimisin provökatörmüsün yoksa müslüman düşmanı zındıkmısın ne oksun sen bir açıklarmısın
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MUSTAFA : Ulan mal alisan basinkarti olan insan heryere girmek zorunda kaliyor ulan ne embesilsiniz yaw
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:53:12. #1.14#
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