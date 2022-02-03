Koronavirüs aşısı olmayı reddeden askerler ABD ordusundan atılacak

Abd Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth tarafından yayınlanan bir direktif uyarınca, komutanlar, Kovid-19 aşı emrini reddeden ve onaylanmış veya bekleyen bir muafiyet talebi olmayan askerlere karşı zorunlu ayrılma işlemleri başlatacak" denildi.

BU DİREKTİFE HARP OKULLARI ÖĞRENCİLERİ DE DAHİL

Açıklamada, bu direktife Kara Kuvvetlerine bağlı muvazzaf ve rezerv askerler ile harp okulları öğrencilerinin de dahil olduğu belirtildi.

TIBBİ VEYA DİNİ MUAFİYET TALEBİNDE BULUNANLAR İSTİSNA KAPSAMINDA

İstisnai olarak, 1 Temmuz 2022 tarihinde veya bu tarihten önce ayrılma veya emekliliklerini tamamlayacak veya geçiş iznine başlayacak olan askerlere geçici muafiyet tanınacağı ifade edilen açıklamada, "Tıbbi muafiyet veya dini muafiyet talebinde bulunan aşılanmamış askerler, talepleri incelenirken geçici olarak Kovid-19 aşısından muaf tutulur" değerlendirmesinde bulunuldu.

NİHAİ TEMYİZ İÇİN KARARA İTİRAZ GEREKİYOR

Açıklamada, tıbbi veya dini muafiyet talepleri reddedilen askerlerin 7 gün içinde aşı olacaklarını beyan etmesi veya nihai temyiz için karara itiraz etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

HENÜZ HERHANGİ BİR ASKER ORDUDAN ATILMADI

Kara Kuvvetlerinin henüz herhangi bir askeri Kovid-19 aşısını reddettiği için ordudan ayırmadığı kaydedilen açıklamada, "26 Ocak itibariyle, iki tabur komutanı da dahil olmak üzere toplam altı komutanı görevden aldı ve aşı emrini reddettiği için 3 bin 73 askere kınama cezası verildi" denildi.