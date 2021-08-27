Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
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Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de Akkadın Akkoyun (54) ve kızı Nazmiye Akkoyun (24), hastanede aynı odada koronavirüs tedavisi görüyor.

KAYSERİ'de Akkadın Akkoyun (54) ve kızı Nazmiye Akkoyun (24), hastanede aynı odada koronavirüs tedavisi görüyor. Aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlatan Akkadın Akkoyun, 'Süreç, çok zor geçiyor. Böyle olacağını bilseydim aşımı önceden yaptırırdımö dedi. Nazmiye Akkoyun ise, 'Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık, pişmanlığım varö diye konuştu.

Akkadın Akkoyun ile kızı Nazmiye Akkoyun, 10 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Test sonuçları pozitif çıkan anne-kız evlerinde karantinaya alındı. 3 günün sonunda durumları ağırlaşan Akkadın Akkoyun ve kızı devlet hastanesinde tedaviye alındı. Akkadın ve Nazmiye Akkoyun'un hastanedeki tedavileri bir haftadır sürüyor. Anne ve kızı aynı odada hastalığı yenmeye çalışıyor.

'ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

Yaşadıklarını anlatan Akkadın Akkoyun, 'Süreç, çok zor geçiyor. Hayatımda hiç bu kadar hastalandığımı hatırlamıyorum. En zor günlerim diyebilir. Aşı yaptırmadım. Aşı yaptırmadığım için çok büyük pişmanlığım var. Çalışıyordum. Biraz da zannedersem ihmale aldım. Böyle olacağını bilseydim, aşımı önceden yaptırırdım. Çok zor günler geçiriyoruz. Aşı yaptırsaydık hastalığımız daha hafif olabilirdi. Evimizde olabilirdik. Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ederim. Endişelenecek bir şey değil. İnsan hastalandığında aşı yaptırmadığının pişmanlığını yaşıyor. Tedavim tamamlandıktan sonra aşımı mutlaka yaptıracağımö diye konuştu.

'AŞI YAPTIRMADIĞIM İÇİN PİŞMANLIĞIM VAR'

Nazmiye Akkoyun ise, 'Biz bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyoruz. Ben pozitif olduğumu daha sonra öğrendim. Şu an tedavimiz devam ediyor. Hastalığa nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz. Hastalık annemden bana geçti. Annem hastalığı biraz ağır, ben ise biraz daha hafif atlattım. Aşı yaptırmadık. Aşı yaptırmak için biraz geç kaldık. Bu ön yargıdan dolayı değil. Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık. Aşı yaptırmadığım için pişmanlığım var. Aşı yaptıranların hastalığı daha hafif atlattığını söylüyorlar. O nedenle aşı yaptırsaydık daha iyi olurdu. İnsanların aşı için geç kalmamaları gerekiyor. Fırsatları olduğunda hemen aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Virüsü ağır atlattığınız zaman hastalığı daha iyi anlıyorsunuz. Bu nedenle insanların aşı yaptırmasını tavsiye ederimö ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN ANNE-KIZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR - Haberler
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