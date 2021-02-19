Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran mesaj: Bu korona aşısı değil
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Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran mesaj: Bu korona aşısı değil

19.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:01
Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran mesaj: Bu korona aşısı değil

KARAR VERDİM AŞI OLDUMNilüfer korona aşısı olduğu anları "Karar verdim as¸ı oldum" notuyla paylaştı.

KARAR VERDİM AŞI OLDUM

Nilüfer korona aşısı olduğu anları "Karar verdim as¸ı oldum"  notuyla paylaştı.  Bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp gülücük emojisi koydu.

MEME KANSERİ GEÇİRDİM!

Takipçisinden gelen bu mesaj karşısında şaşıran Nilüfer böyle cevap verdi:

"Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?"

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.

Ünlü sanatçı 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Kaynak: Hürriyet

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