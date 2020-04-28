Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Microsoft'un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının bir yıldan önce seri üretime hazır hale gelmeyeceğini, bu sürenin iki yıla kadar çıkabileceğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının bir yıldan önce seri üretime hazır hale gelmeyeceğini, bu sürenin iki yıla kadar çıkabileceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan ve yedi aşı fabrikasını birden finanse edeceğini açıklayan Gates, CNN'e konuk oldu.

Fareed, ABD, İngiltere ve Çin dahil birçok ülkede aynı anda çok sayıda aşı projesi üzerinde çalışıldığını belirterek Gates'e "Aşı insanların düşündüğünden daha erken gelebilir mi?" diye sordu.

"Her şey mükemmel giderse…"

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Gates bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu takvimleri sıkıştırmak çok zor. Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir. Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak, aynı anda da üretim kapasitesi inşa etmek olmalı. Çünkü yedi milyar doz üretim kapasitesinden çok uzağız."

Gates, "Bazı insanlar Aralık ayında toplu üretime başlayabileceğimizi söylüyor. Bu konuda iyimser misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayır. Faz 3 çalışmalarını yapmak zorundasınız. Herhangi bir hastalığı olanlarda aşının bir yan etkisi olacak mı? Bunu anlamanız gerekir. Mesela bazı insanların bağışıklık sistemleri zayıf olabilir.

7 milyar doz aşı

"Faz 3'ün büyüklüğü konusunda küresel düzenleyici kurumların bir araya gelip, (bu denemelerin) kaç insanı kapsaması gerektiğine, bu aşamanın ne kadar süreceğine karar vermesi gerekiyor. Dr. Fauci'yle (ABD Yönetimi'nin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci) aşırı beklenti yaratılmaması için 18 ayın makul olduğu konusunda hemfikiriz."

Aşı denemelerinde "Faz 3" olarak bilinen son aşamada bir ilaç ya da aşı, güvenlik ve etkinliği belirlemek için çok sayıda insan üzerinde deneniyor.

Bill Gates daha önceki bir açıklamasında, bir dozun yeterli olması halinde yedi milyar, aşının iki dozdan oluşması halinde de 14 milyar doz üretim yapmak gerekeceğine dikkat çekmişti.