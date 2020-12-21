Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda "Aşıda domuz ürünü yer almıyor" açıklaması

Geliştirilen koronavirüs aşılarında domuz parçalarının kullanıldığı iddiası üzerine aşı şirketleri açıklama yaptı. İsveçli Novartis, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca, aşılarında domuz ürünü kullanılmadığını açıkladı. Öte yandan bazı Müslüman ülkelerde kısıtlı tedarik nedeniyle henüz "helal" olarak tescil edilmemiş aşıların kullanılacağı iddia edildi.

ABD'nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, dünya üzerinde 77 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

NY Post, bazı ülkelerin koronavirüs aşısında kullanılan maddeler konusunda oldukça dikkatli ve hassas davrandığını yazdı. Şirketlerin koronavirüs aşısı geliştirmek için birbirleriyle yarıştığını belirten gazete, aşıya sahip olmak isteyen bazı ülkelerin ise aşı içeriklerine dikkat ettiğini ve domuz ürünleri kullanılması nedeniyle aşıdan uzak durduklarını aktardı.

NOVARTIS, DOMUZ ÜRÜNÜ YER ALMAYAN AŞI TANITTI

Domuzdan elde edilen jelatinin aşının güvende kalması ve depolama ve nakliyat sırasında etkisini yitirmemesi adına kullanıldığını ve bazı şirketlerin bu ürünü kullanmadıklarını yazan New York Post, "Bazı şirketler domuz ürünü kullanılmayan aşı geliştirdiler. İsviçreli Novartis, domuz ürünü yer almayan aşıyı tanıtırken Suudi Arabistan ve Malezya merkezli AJ Pharma da bu maddenin bir alternatifini geliştirmek için çalışıyor.

"HELAL OLDUĞU TESCİL EDİLMEMİŞ AŞILAR KULLANILACAK"

Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın sözcüleri yaptıkları açıklamalarda koronavirüs aşılarında domuz ürünü kullanılmadığını söylerken, kısıtlı tedarik ve milyonlarca dolarlık anlaşmalar dolayısıyla bazı Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde henüz "helal" olduğu tescil edilmemiş aşıların kullanılacağı iddia edildi.

Bu tip aşıların radikal Yahudiler tarafından ise kullanılmayacağı tahmin ediliyor.