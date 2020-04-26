Koronavirüs Almanya'da nostaljik 'arabalı sinema' etkinliğini canlandırdı
Almanya, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle birlikte eğlence için güvenli yollar arayışında. Ülkede insanların sinemaya gitmek için evlerinden çıkmalarına izin veren nostaljik "arabalı sinema" etkinlikleri düzenlenmeye başladı.
26.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:06
Almanya, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle birlikte eğlence için güvenli yollar arayışında. Ülkede insanların sinemaya gitmek için evlerinden çıkmalarına izin veren nostaljik "arabalı sinema" etkinlikleri düzenlenmeye başladı.
Almanya'nın Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de havaalanına ait park yeri arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com