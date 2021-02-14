Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler

14.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:37

Salgınının çıkış noktasını bulmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti, diplomatik kriz çıkaracak bir açıklama yaptı. DSÖ heyetinden Dominic Dwyer, "Sudan elde edilen verileri ve kan bağışı yapanların oranlarını istedik ancak Çinli yetkililer numuneleri bize vermedi" dedi. Uluslararası basın, "Çinliler koronavirüsü saklıyor" yorumunu yaptı.

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının kökenini bulmak için Çin'e giden ve geçen hafta temaslarını tamamlayan Dünya Sağlık Örgütü heyetinden kritik bir açıklama geldi.

"ÇİNLİ YETKİLİLERLE OLAN ÇALIŞMALARIMIZ HEP AKSADI"

Açıklamayı kişisel Twitter hesabında paylaşan Dominic Dwyer, Çinli yetkililerin bazı verileri bilim insanları ve yetkililerden oluşan DSÖ heyetiyle paylaşmadığını duyurdu. Dwyer, "Çinli mevkidaşlarımızla çok ciddi ve hararetli tartışmalar yaşadık. DSÖ çok organize ve uyumlu çalıştı fakat Çinli yetkililerle olan çalışmalarımız hep aksadı. Sadece bilim insanları ve uzmanları değil, dışişleri bakanlığı yetkilileri ve diğer insanlar vardı. Her zaman uzlaşma sağlanamadı" dedi.

Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler
Dünya Sağlık Örgütü heyetinden Dominic Dwyer.

"VERİLERİ BİZİMLE PAYLAŞMADILAR"

Wuhan'da incelemelerde bulunan heyetin su atık tesislerinden ve kan bağışından veriler istediğini söyleyen Dwyer, bunların karşılanmadığını dile getirdi. Dwyer, "Ekibimiz virüsün kaynağını bulmak için sudan elde edilen verileri ve aynı zamanda o dönemde kan bağışı yapanların kan oranları ve değerlerini gösteren belgeleri istedi. Fakat bu verilerin mevcut olmadığını söyleyerek bize vermediler" dedi.

"KENDİ İNCELEMİMİZİ YAPAMADIK"

Dolayısıyla protokolü yerine getiremediklerini belirten Dwyer, incelemelerin yetersiz kaldığını açıkladı. Dwyer, "Bize numuneleri vermediler ve kendi ellerindeki verileri paylaştılar. Böylelikle kendi incelememizi yapamadık" dedi. DSÖ heyetinde yer alan Dwyer'in açıklamaları ardından uluslararası basın, "Çinliler verileri gizliyor" yorumunu yaptı.

Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler
Haber Yorumları (1)
BASBELASİ: Cin dünyaya gelmis en büyük felakettir.Lütfen birileri bu Cine olabilecek en büyük bombayi atsinlar ve dünyadan silinler.Hem dünya rahat bir nefes alir hem insanllar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Babacan Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Selami Şahin Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Antalya İtfaiye Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronanın kökenini araştırmak için Çin'e giden DSÖ yetkilisi: Numuneleri bize vermediler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 11:32:18. #1.15#
title