Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş
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Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

02.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:09
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Mardin'in Derik ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fehmi Tekin'in, ölmeden 2 saat önce yoğun bakım odasındaki camın arkasından görüştüğü eşinden helallik istediği belirtildi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı.

20 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HELALLİK İSTEMİŞ

Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin'in yoğun bakım odasınının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi. Fehmi Tekin'in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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