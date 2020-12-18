Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı
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Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı

18.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:12

Sri Lanka'da korona nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulaması, ülkedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

StraitTimes'ın haberine göre Sri Lanka'da Müslüman aileler, bu uygulamayı akrabalarının cenazelerini almayarak protesto etti. Sri Lankalı bir sağlık görevlisi, Müslüman ailelerin cenazelerini İslam'a uygun biçimde defnetmek istediklerini ve bu nedenle yaklaşık 10 gündür 19 cesedin sahipsiz olarak morgda beklediğini açıkladı.

NİSAN AYINDA ZORUNLU OLDU

Sri Lanka'da nisan ayında Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cesetlerin yakılması zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Eastern Eye sitesinin haberinde de ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 19 Müslümanın cenazesinin yakılmasına karşı yapılan itirazların reddedildiği belirtildi. Sri Lanka polisi 5 cenazenin bugün yakıldığını aktardı.

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin 12 dilekçeyle Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

Birleşmiş Milletler'in Colombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Sri Lanka hükümetini Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırdı. Sri Lanka Müslüman Konseyi de ülkede Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden kişilerin çoğunlukla Müslüman olduğunu açıkladı.

BEYAZ KURDELE BAĞLADILAR

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti. Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (7)
JÜRİ ÜYESİ: Ölüden virüs bulaşmaz
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AHTURAHMAN: Şok üzüldüm neden yakılmış yaaaaa
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SANANNEE: COK DOGRU BİR KARAR
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