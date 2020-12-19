Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi

19.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:37
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Gültekin'in oğlu törende gözyaşlarını tutamayarak "Aç gözlerini babam" diye ağıt yaktı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 gün önce korona virüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 gün önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti.

"Baba gitme"

Çorum'dan alınan Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Samsun'un Terme ilçesi Yukarı Söğütlü Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi. Korona virüs tedbirlerine uyularak öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gültekin'in 13 yaşındaki oğlu Ömer Gültekin, gözyaşlarını tutamayarak Türk bayrağına sarılı tabutu öperek, "Baba gitme! Aç gözlerini babam" diye ağıt yaktı. Gültekin, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eşinin sağlık çalışanı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Başpolis Mehmet Haşim Gültekin'in cenaze törenine, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terme Emniyet Müdürlüğü, Terme Jandarma Komutanlığı ve Samsun Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli ekip arkadaşları ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Cansu Dere İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:45:39. #1.14#
title