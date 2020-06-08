Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
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Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Dua istiyorum" ifadelerini kullandı.

08.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:01

Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'dan geriye iki kelimelik mesaj kaldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve solunum desteği sağlandı. Sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "Dua istiyorum" notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum

"ŞİMDİYE KADAR Kİ EN GÜZEL GÜNÜMÜ GEÇİRİYORUM"

Kaygusuz'un ölmeden önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Kaygusuz söz konusu videoda "Bugün şimdiye kadarki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde" ifadelerini kullanıyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kaygusuz'un kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı belirtilmedi.

Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
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