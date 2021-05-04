Korona virüsü yenen ünlü oyuncu taburcu oldu

Ordu'da, çekimleri devam eden 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin oyuncularından Toygan Avanoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ordu'da, çekimleri devam eden 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin oyuncularından Toygan Avanoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ünlü oyuncu Avanoğlu, "İnsanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar" dedi.

Ordu'da çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncularından 'Sefer Kaptan' rolüyle bilinen ünlü sinema oyuncusu Toygan Avanoğlu'nun, bir süre önce korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bir süre evinde karantinada duran Avanoğlu, sonrasında ise Ordu Medical Park Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan tahliller sonucu Avanoğlu'nun, akciğerlerinde de bulaş olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Avanoğlu, toplamda 15 günlük sürecin ardından taburcu edildi.

"İnsanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar"

"Fatih hocamın sayesinde, kovid bölümünün sayesinde çok daha iyiyim. Karantinada 6 gün yattım ve Fatih hocamı devamlı aradım. Sonrasında hastaneye geldim ve ciğerlerimde akciğer tutulumu olmuş. Nefes darlığım da vardı. Artık kurallara uymayanlar nasıl uymuyor merak ediyorum. Çok ciddi bir hastalık neredeyse 15 gündür yatıyorum ve çok rica ediyorum, insanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar" dedi.

Tedaviyi yürüten Medical Park Ordu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bostancı da, "Gayet uyumlu bir hataydı. Tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Şuan için sağlığına kavuştu. Ekranlardaki sevenleri ile yeniden buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Oyuncu Toygan Avanoğlu, dizi setini özlediğini belirterek, Ordu Medical Park Hastanesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı