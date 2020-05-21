Korona virüsü yendi, kalp krizinden vefat etti.

Korona virüsü yendi, kalp krizinden vefat etti...Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'deki Jirki Aşireti'nin ileri geleni olan ve kalp krizi geçiren H. Mehmet Adıyaman toprağa verildi.

Hakkari'nin sevilen simaları arasında yer alan H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi için kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Adıyaman'ın cenazesi Kırıkdağ Köyü'nde defnedildi.

Bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek sağlığına kavuşan 81 yaşındaki H. Mehmet Adıyaman, evli ve 41 çocuk babasıydı.

Kaynak: İHA