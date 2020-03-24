Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Samsun'da serumu kolundan çıkararak hastaneden kaçan vatandaş, koronavirüs şüphesiyle polis ekiplerini alarma geçirdi. Acil servis ekipleri gelene kadar bekletilen vatandaşın yapılan muayene sonucunda alkollü olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da hastaneden kaçan vatandaş korona virüs şüphesiyle polisi alarma geçirirken zanlı alkollü çıktı. Samsun Gazi Devlet Hastanesinde kendisine verilen serumu kolundan çıkararak kayıplara karışan 56 yaşındaki Ahmet Atilla Sırıklı, kovalamacının sonunda yakalandı. İlk olarak virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaşa karşı polisler eldiven maske takarak önlem aldı. ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Süleymaniye Caddesi üzerinde 112 acil servis ekipleri gelene kadar bekletilen vatandaşın yapılan muayene sonucunda alkollü olduğu ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmeyen vatandaş daha sonra serbest bırakıldı. Olay yerinden kareler; Kaynak: İHA