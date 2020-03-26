Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı - Haberler
Doğan Türk, İzmir, Güncel

Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı

İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı.

26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:52
Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı

İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı. Remzi Doğan, insanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı olarak iş yerini kapattı. Evinde vakit geçirmeye başlayan Remzi Doğan, işine kaldığı yerden devam etti. Doğan, Türk ordusunun ve Mehmetçiğin başarılarını anlatan 54 biblo heykeli evinin balkonunda yaptı. İnsanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyleyen Doğan, bunu herkese göstermek istediğini vurguladı.

Türk askerinin başarılarını heykelleştirdi

Eskiden beri Türk askerinin başarılarını anlatmak gibi bir amacı olduğunu belirten Doğan, evde kal projesiyle beraber bunu gerçekleştirmeye fırsat bulduğunu söyledi. Doğan, "Projemi hayata geçirerek 54 farklı model biblo heykel yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Asıl hedefim; Cudi, Gabar, Kato dağlarında, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatında dünyaya kendisini kanıtlayan ve örnek olan askerlerimizi ve komutanlarımızı anlattığım bir heykel müzesi yapmak. Bu sanırım dünyada bir ilk olacak. Bu müze için evimin bir odasını ayırdım. Hedefim; bunu karantina süreci sona ermeden tamamlamak. Bu müzeyi tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Komandolarımızın yanı sıra yerli ve milli silahlarımızın maketlerini de yaptım" dedi.

Doğan, yaptığı biblo heykellerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ma ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da hediye edeceğini söyledi. Öte yandan Doğan, Türk milletinin korona virüs salgınını sağlık çalışanlarının başarısıyla atlatacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
İstanbul'un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü! Haberler
İstanbul'un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü!
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi Haberler
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sıla Seda Sayan James Bond Ender Saraç
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Uygun Servet Yazıcı Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:40:22. #1.14#
title