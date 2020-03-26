Korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde 54 biblo heykel yaptı İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı.

İzmirli Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü salgını sebebiyle kaldığı evinde Türk askerinin başarılarını anlatan 54 adet biblo heykel yaptı. Remzi Doğan, insanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Remzi Doğan, korona virüsü sebebiyle tedbir amaçlı olarak iş yerini kapattı. Evinde vakit geçirmeye başlayan Remzi Doğan, işine kaldığı yerden devam etti. Doğan, Türk ordusunun ve Mehmetçiğin başarılarını anlatan 54 biblo heykeli evinin balkonunda yaptı. İnsanların evlerinde de bir şeyler üretebileceğini söyleyen Doğan, bunu herkese göstermek istediğini vurguladı.

Türk askerinin başarılarını heykelleştirdi

Eskiden beri Türk askerinin başarılarını anlatmak gibi bir amacı olduğunu belirten Doğan, evde kal projesiyle beraber bunu gerçekleştirmeye fırsat bulduğunu söyledi. Doğan, "Projemi hayata geçirerek 54 farklı model biblo heykel yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Asıl hedefim; Cudi, Gabar, Kato dağlarında, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatında dünyaya kendisini kanıtlayan ve örnek olan askerlerimizi ve komutanlarımızı anlattığım bir heykel müzesi yapmak. Bu sanırım dünyada bir ilk olacak. Bu müze için evimin bir odasını ayırdım. Hedefim; bunu karantina süreci sona ermeden tamamlamak. Bu müzeyi tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Komandolarımızın yanı sıra yerli ve milli silahlarımızın maketlerini de yaptım" dedi.

Doğan, yaptığı biblo heykellerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ma ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da hediye edeceğini söyledi. Öte yandan Doğan, Türk milletinin korona virüs salgınını sağlık çalışanlarının başarısıyla atlatacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA