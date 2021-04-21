Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor
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Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Sağlık

Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da Ramazan ayında da korona virüs aşıları devam ediyor.

Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan ayında da korona virüs aşıları devam ediyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde Ramazan boyunca iftardan sonra gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu alarak hastanelere başvuran vatandaşlar Covid-19 aşılarını yaptırabiliyor.

Aşı zamanı gelmiş vatandaşların, E-nabız, MHRS ve ALO 182 hatından randevu oluşturarak Covid-19 aşılarını yaptırabilecekleri de bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M Emre Erkuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının gelmesiyle beraber gündüz biraz daha azalan aşılamalarımız iftardan sonra Covid-19 aşılama merkezlerimizde, hastanelerimizde yapılmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın MHRS, E-Nabız ve Alo 182 üzerinden randevularını oluşturarak hangi aşı dozu ile aşılarını yaptırmak istiyorlarsa, randevularını alarak aşılama birimlerinde gece saat 24.00'a kadar aşılarını yaptırabilirler. Şuana kadar Şanlıurfa'da yaklaşık 158 bin civarında aşı yapılmıştır. Hastanelere yatanların, yoğun bakıma yatanların ve vefat edenlerin yaş gruplarında aşı olanların daha az olduğunu, artık aşılanmayan grupların ve gençlerin biraz daha hastanelere yattığını görüyoruz. Buda aşılamanın faydasını gösteriyor. Şanlıurfa olarak, toplum olarak birlikte mücadele ederek aşı için el ele vererek bu toplumsal süreci pandemiyi hep birlikte atlatalım. Sizde aşı sıranız geldiği zaman randevunuzu alarak aşınızı hemen yaptırın ve toplumun sağlığına katkıda bulunalım. Tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor
Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor
Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor
Korona virüste aşılama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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