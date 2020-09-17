Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı Korona virüse yakalanan 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı.

17.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:42

Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

KOCAELİ - Korona virüse yakalanan 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı.

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı.

Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Candaş Tolga Işık
Spor Babel Sörloth Adem Büyük Vedat Muriqi Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 20:43:03. #1.15#
title