Korona virüse karşı yüz koruyucu "siper maske" önlemi
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Uşak

Korona virüse karşı yüz koruyucu "siper maske" önlemi

Korona virüse karşı yüz koruyucu "siper maske" önlemi Sağlıkçıların korona virüsten korunmaları için "siper maske" üretiyorlar Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'nde sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı korunmalarını sağlamak amacıyla 3D (üç boyutlu) yazıcıyla yüz koruyucu "siper...

26.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:45
Korona virüse karşı yüz koruyucu 'siper maske' önlemi

Korona virüse karşı yüz koruyucu "siper maske" önlemi

Sağlıkçıların korona virüsten korunmaları için "siper maske" üretiyorlar

UŞAK - Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'nde sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı korunmalarını sağlamak amacıyla 3D (üç boyutlu) yazıcıyla yüz koruyucu "siper maske" üretimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), korona virüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine BİLSEM'de sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperi ekledi. Meslek liselerinin korona virüs salgını nedeniyle dezenfektan, maske, tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başlamasının ardından BİLSEM de harekete geçerek sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı. Bu kapsamda Uşak BİLSEM'de, 3D yazıcı ile yapımı yaklaşık 2 buçuk saat süren siper maskelerden üretilmeye başlandı. Özel bir yazılım ardından hazırlanan maskelerden tek yazıcıyla günde 7 ile 8 adet üretiliyor. Uşak BİLSEM Müdürü Hakan Erdal, bu işi gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, Uşak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olan 3D yazıcı desteğiyle üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

"Bu işi herhangi bir ücret talep etmeden yapıyoruz"

Hakan Erdal, bu işe sağlık çalışanlarına destek amaçlı başladıklarını dile getirerek, üretimin talebi karşılamak amacıyla seri şekilde devam edeceğini aktardı. Erdal açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz kötü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bizler neler yapabileceğimizi düşündük. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatıyla kurumlarımızda bulunan 3D yazıcıyla sağlık personelimizi korumak için yapabileceklerimiz hakkında çeşitli görüş alışverişinde bulunduk ve koruyucu siper yapmaya karar verdik, ardından üretime başladık. Üretilen siperleri İl Sağlık Müdürlüklerine teslim ediyoruz. Bu işi herhangi bir ücret talep etmeden yapıyoruz. Çünkü sağlık personellerimiz bizler için özveriyle çalışıyorlar. Bizler de onlar için ufak bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize."

"Günlük kapasite hedefimiz 50 adet"

Tek yazıcıyla üretim gerçekleştirdiklerini belirten Erdal, yazıcı sayısının artmasıyla siper maske sayısının da artacağını ifade ederek, "Normalde üç boyutlu bir yazıcıyla, bir siperin basımı 2 buçuk saat sürüyor. Günde 7 ile 8 maske üretebiliyoruz. Uşak Valimiz Funda Kocabıyık'ın ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin'in destekleriyle Uşak'taki bütün üç boyutlu yazıcıları bir araya getirip günlük kapasitemizi en az 50 maske olacak şekilde arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Korona virüse karşı yüz koruyucu 'siper maske' önlemi

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı yüz koruyucu "siper maske" önlemi

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