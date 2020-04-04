Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: "Virüsün 72 saatte yapması gereken...
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Ercüment Ovalı

Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: "Virüsün 72 saatte yapması gereken...

Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik" Korona virüse karşı aşı ve tedavi için laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr.

04.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:05
Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: 'Virüsün 72 saatte yapması gereken...

Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik"

İSTANBUL - Korona virüse karşı aşı ve tedavi için laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışma esnasında çekişen videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, korona virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarını yürütmek için laboratuvarda karantinaya girmişti. Prof. Dr. Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, çalışmaların durumu hakkında bilgi aktardı. Prof. Dr. Ovalı yaptığı paylaşımda, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." ifadelerine yer verdi.

Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: 'Virüsün 72 saatte yapması gereken...

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ovalı: "Virüsün 72 saatte yapması gereken...
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