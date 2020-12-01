Korona virüse böyle meydan okuyorlar
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Korona virüse böyle meydan okuyorlar

01.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:15

Korona virüse böyle meydan okuyorlar Her hafta düzenli koşarak sağlıklı kalıyorlar Bursa'da her hafta sonu düzenli olarak koşan vatandaşlar sağlıklı bir hayat sürüyor.

Korona virüse böyle meydan okuyorlar

Her hafta düzenli koşarak sağlıklı kalıyorlar

BURSA - Bursa'da her hafta sonu düzenli olarak koşan vatandaşlar sağlıklı bir hayat sürüyor.

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Çeşitli meslek dallarından oluşan onlarca vatandaş, Bursa'nın farklı noktalarında her hafta sonu düzenli koşarak sağlıklı kalıyor. Koşu grubunda 18 yaşından 70 yaşına kadar vatandaş bulunuyor. Her hafta belirledikleri arazide yaklaşık 30 kilometre yol koşan gruptan düzenli spor yaptıkları için kimse hasta olmuyor. Koşuculardan korona virüse yakalananlar oldu, ama kısa sürede atlattılar. Her hafta spor yaparak sağlıklı yaşayan vatandaşlar, "Spor yapın, sağlıklı kalın" mesajı veriyor.

Bursa'da esnaflık yapan Enver Koç, "Biz her meslek dalından arkadaşlarla sosyal medyadan bir araya gelerek muntazaman koşuyoruz. Düzenli spor yaptığımız için hiç hasta olmuyoruz. Gruptan korona virüse yakalanan arkadaşlar oldu, lakin yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hemen atlattı. Biz belirlediğimiz rotalarda ormanların içinde koşarak sağlığımızı koruyoruz" dedi.

Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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