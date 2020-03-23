Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı
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Malatya, Güncel

Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı

Korona virüs sonrası doğal, mikrop öldürücü sabuna ilgi artarken, "Suya sabuna dokun" sloganının tecelli ettiği vurgulandı.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:35
Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı

Korona virüs sonrası doğal, mikrop öldürücü sabuna ilgi artarken, "Suya sabuna dokun" sloganının tecelli ettiği vurgulandı.

Korona virüsü vak'a sayısı Türkiye'de de artarken, kişisel önlem almanın önemi daha çok vurgulanmaya başladı. Türkiye'de kolonya satışlarında patlamalar yaşanırken, özellikle el hijyeninin gerekliliğine dikkat çekiliyor. Doğal sabunla yıkamak el jelinden daha etkili olacağını ifade ediyor.

Korona virüs sonrası doğal, mikrop öldürücü sabuna ilgi artarken, Malatya'da doğal sabun satıcısı esnaf Faruk Yılmaz, korana virüsten korunmak isteyen vatandaşların mikrop öldürücü doğal sabunlara rağbet ettiğini söyledi. Faruk Yılmaz, yeşil sabunun doğal olduğu için vatandaşın tercih ettiğini ifade ederek, "Virüsten korunmak için de ayrıca tarçın ve lavanta sabunlarına da talep var. Vatandaşlar yeşil sabunla ellerini yıkadığı zaman virüs kalmaz çıkar" dedi.

Yılmaz, "Doğal sabunların kalıbı 5-8 TL arasında satılıyor" diyerek, " Yıllar önce bakanlığın bir kampanyası vardı, ' suya sabuna dokun' diye. Bugün ise bu slogan tecelli ediyor" şeklinde konuştu.

Müşteri Aydın Özbey de, "Korana virüs nedeniyle bende doğal yeşil sabun almak için geldim. Fiyatlar uygun. Yeşil sabun daha iyi virüs den koruyor diye yeşil doğal sabun alacağım. Ben buradan vatandaşlarımıza önerim, bu tür sabunları kullansınlar. Doğa olması en büyük özelliği. Çünkü kimyasal değil, doğal olması nedeniyle kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaf Enes Burak Cici ise "Korona virüsten dolayı doğal sabun satışlarımız artı. Bunun sebebi sabunlarımızın içinde kimyasal madde bulunmaması" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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