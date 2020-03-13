Korona virüs sebebiyle kuaförler tek kullanımlık havluya yöneldi
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Korona virüs sebebiyle kuaförler tek kullanımlık havluya yöneldi

Türkiye'de ilk defa 10 Mart'ta ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Mardin'de vatandaşlar korunma yollarına başvururken kuaförler tek kullanımlık havlu ile müşterinin saçını kurutuyor.

13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
Korona virüs sebebiyle kuaförler tek kullanımlık havluya yöneldi

Türkiye'de ilk defa 10 Mart'ta ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Mardin'de vatandaşlar korunma yollarına başvururken kuaförler tek kullanımlık havlu ile müşterinin saçını kurutuyor.


Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte alınan tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Kızıltepe'de kuaförler müşterilerine sağlıklı bir hizmet sunmak için tek kullanımlık havlu kullanımını yöneldi. Uygulamadan müşteriler oldukça memnun kaldı. Cumhuriyet Meydanında kuaförlük yapan Kadir Yücedağ, "Şu an dünya gündeminde olan korona virüsü sebebiyle tek kullanımlık havlu kullanmak daha hijyenik ve daha hoş. Müşteri memnuniyeti açısından da tek kullanımlık havlu kullanmanızı tavsiye ederim" dedi.


"Hastalık öldürmez, tedbirsizlik öldürür"


İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesinde erkek kuaförlüğü yapan Yusuf Aydın, "Burası berber dükkanı olduğu için giren çıkan çok kişi oluyor. Onun için biraz daha çok hijyen olmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor. Tek kullanımlık havlu ile müşterimin saçını kurutup çöpe atıyorum. Gerçekten de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalık öldürmez, tedbirsizlik öldürür" diye konuştu.


Berber salonunda saçını kesen Yakup Demir ise, "Şu an tüm dünyada yayılan korona virüsünün tek kurtuluşu kişisel temizliktir. Burada Yusuf ağabeyimizin yanına geldiğimizde saçımızı tek kullanımlık havluyla kurutup çöpe atıyor. Buda bizim temizliğimiz için çok önemlidir" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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