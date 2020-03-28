Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak Sahili havadan görüntülendi

Polisten sahildeki vatandaşlara anonslu uyarı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Salacak Sahili boş kaldı. Polis ve zabıta, sahilde yürüyüş yapan az sayıda kişiyi anons yaparak uyardı. Boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un sahilleri boş kaldı. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Üsküdar'daki Salacak sahilinin de boş kaldığı görüldü. Sahilde az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı görülürken, polis ve Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde yürüyüş yapan az sayıdaki vatandaşları anons yaparak uyardı, evlerine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA