Korona virüs nedeni ile sokağa çıkamayanlar için on parmak klavye eğitimi
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Cumhuriyet Savcısı, Dicle Üniversitesi, Baki Yiğit, Güncel

Korona virüs nedeni ile sokağa çıkamayanlar için on parmak klavye eğitimi

Dicle Üniversitesi bünyesinde bir yıla yakın zamandır yürütülen On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi, korona virüs salgını sebebi ile uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:48
Korona virüs nedeni ile sokağa çıkamayanlar için on parmak klavye eğitimi

Dicle Üniversitesi bünyesinde bir yıla yakın zamandır yürütülen On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi, korona virüs salgını sebebi ile uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Proje kapsamında klavye eğitimi almak isteyen katılımcılar evlerinden internet aracılığı ile derslere katılabilecek.

Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya tarafından hazırlanan projeyle, salgın nedeni ile evde geçirilen zorunlu sürenin faydalı bir amaca yönlendirilmesi ve katılımcıların hayatları boyunca kullanabilecekleri bir beceri kazanmaları hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çakmakkaya, "Uzaktan eğitimin önemine toplam kalite yönetimi üzerine yazdığımız kitap ve makalelerde değinmiştik. Teknik klavye kullanımının yaygınlaşması amacı ile uzun zamandır çalışmalar yürütürken aynı zamanda online eğitim ve sertifika programları hazırlıyorduk. Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan zorunlu kısıtlamalar mekandan bağımsız olarak yürütülebilen uzaktan eğitimin önemini bir kez daha göstermiştir. Biz de insanların sosyal hayattan izole olduğu bu dönemde evde geçirdikleri süreyi verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile online eğitimlere başladık. Bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasının katılımcıların salgın nedeni ile yapılan kısıtlamalara uyumunu arttıracağını süreç sonunda altın bilezik olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir beceri ile kendilerini daha iyi hissedeceklerini düşünüyor, bir an önce geçmesini istediğimiz korona virüs sürecinde evde kal kişisel gelişimini arttır klavye öğren diyoruz" dedi.

"Korona virüs süreci teknoloji kullanımını arttırdı"

Korona virüs salgını ile teknoloji kullanımının arttığına da değinen Çakmakkaya korona virüs salgını ile insanların internette daha fazla vakit geçirmeye başladığını söyledi. Teknolojinin insan hayatında daha fazla yer edineceğini aktaran Çakmakkaya, bilgisayara veri girişini sağlayan klavye kullanımının da günümüzde kişisel kullanıcılar için olduğu kadar iş verimliliği açısından da önem taşıdığını dile getirdi. Üniversiteye erişimin kolay olduğu, mezun sayısının arttığı bu günlerde işe alımlarda mutlaka ayırıcı özelliklerin arandığını vurgulayan Çakmakkaya, öğrenciler yanında iş yerlerinde çalışan kişiler ile günlük kullanıcıların da bilgisayar başında kısa sürede çok iş yapmak isteyeceklerinden klavye eğitiminin önem kazandığını, virüs salgını esnasında evden çıkmayarak kişisel gelişimin artırılmasının faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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