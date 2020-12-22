Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı
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Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı

22.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:18
Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılımını arttırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 19 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs, Karacasu ilçesinde Cabi, Ataeymir ve Cuma Mahallelerinde üç gün art arda yaşanan ölümlerin ardından virüsten hayatını kaybeden kişi sayısını 14'e çıkarttı.

Salgının yayılımının her ne kadar kontrol altına alınsa da virüsün varlığının her an yeni bir bulaşın ortaya çıkmasına yol açtığını kaydeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "İlçemizde şu an itibari ile toplam vaka sayısı 428, aktif vaka sayısı 61, temaslı sayısı 72, bugün iyileşen hasta sayısı 6 ve toplam bugüne kadar virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 354'tür. 13 hastamızın tedavisi evde 3 hastamızın tedavisi de yoğun bakım ünitesinde sürmekte olup bir hastamız da entübedir" dedi.

Kaymakam Soley, hedef ve beklentilerinin yeni yıla ilçe genelinde 50'nin altında aktif vaka ile girip, Ocak ayı içerisinde de bu sayıyı tek rakamlara indirmek olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu hedefimize ulaşabilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara uymamız şart. Lütfen dışarıda mutlaka maske takıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Belirlenen tedbir ve kurallara aksatmadan uyalım. Korona virüse karşı bir olmanın gücü ile birlikte savaşalım." - AYDIN

Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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