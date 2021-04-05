Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti

İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | Yerel

Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti Van'ın Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü, salgın döneminin kahramanlarına kimlik jesti yaptı.

İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti

VAN - Van'ın Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü, salgın döneminin kahramanlarına kimlik jesti yaptı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesinde görev yapan sağlık personellerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı değiştirme işlemleri hastanede gerçekleştirdi. Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü personellerinin kimlik kartı değiştirme işlemlerini hastanede gerçekleştirmeleri sağlık personellerince memnuniyetle karşılandı. Hastanede parmak izi verip evrak dolduran sağlık çalışanları, başvuru sonrası görev yerlerine döndü.

Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol, sağlık çalışanlarının yanında olmak için kimlik kartlarını hastanede yenilediklerini belirterek, "Bu zor zamanlarında dayanışma amaçlı bir jest olsun diye kimlik kartlarını hastanede değiştiriyoruz. Şu an Erciş Devlet Hastanesinde yaklaşık 750 personel çalışmaktadır. Bu personelimiz pandemiden dolayı canla başla çalıştıklarından dolayı kimlik kartlarını yenilemekte zaman bulamadıkları için Erciş Nüfus Müdürlüğü olarak jest olsun diye kimlik kartlarını hastanede yeniliyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının nüfus müdürlüğüne gidemediklerini belirten Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Suat Altın, "Hastanemiz 750 personeliyle görev yapmakta olan bir hastane. 225 yataklı bir hastane, ilçe ve civar ilçelere hizmet vermekteyiz. Pandemi süresince sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri oldu. Erciş Nüfus Müdürlüğü de nüfus cüzdanlarını yeniletemeyen sağlık çalışanlarımız için bir hizmet olsun diye hastane içinde bir birim oluşturmak istediler. Bizde hastanede kendilerine bir birim oluşturduk ve bu birimde personelimiz dışarı çıkmadan ya da nüfus müdürlüğüne gitmeden eski kimlikleriyle yeni kimliklerini değiştirme imkanı buldular. Bu vesileyle ben başta kaymakamımız olmak üzere nüfus müdürlüğüne şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Kendilerinin bu jesti bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti
Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti
Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti
Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Yılmaz Vural Nihat Özdemir Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:17:19. #1.14#
title