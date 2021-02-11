'Doğu'nun Barış Manço'su sunucu Aydın Aydın, koronayı yıllar önce yazdığı türküyle bilmiş

TRT Kurdi Çepik programının sunucusu Aydın Aydın, Haberler.com yazarı Okan Geçgel'in sorularını yanıtladı. 'Temiz bir dünya' için sloganıyla türküler yapan ve 'Doğu'nun Barış Manço'su' olarak bilinen Aydın, "Korona var öpme eserini 4 yıl önce yaptım. Viral enfeksiyonlar her daim var, selamlaşma yeterli" ifadelerinde bulundu.

Yaptığı türkülerle tüm dünyaya ve insanlığa yararlı olmayı bize öğütleyen TRT Kurdi Çepik programının sunucusu Aydın Aydın, eserleriyle farkındalık yaratmaya çalışıyor. Dünyanın çektiği sıkıntıları yıllar öncesinden fark ettiğini söyleyen Aydın, "Benim yıllar önce bestelediğim su türküsüyle alay ettiler, halbuki şimdi tüm dünya susuzluk çekiyor" dedi.

"SELAMLAŞMA YETERLİ"

Koronadan önce de viral pek çok enfeksiyonun olduğunu belirten sunucu, "Korona var öpme şarkısını 4 yıl önce yaptım. Bizim çok güzel selamlaşmamız var, mesafeli. Hastalıklardan uzak kalmak için öpüşmeyi yasaklamamız gerekiyor" diye belirtti.

"SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Rahmetli Barış Manço'dan sonra insanlığa fayda sağlayacak türküler yapılmadığını da belirten Aydın, "Ben çocuklara güzel mesajlar vermek, onları güldürmek istiyorum. Gelmeye devam eden sürpriz eserlerimiz de var" dedi.