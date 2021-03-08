Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi

08.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, 28 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Edirne'ye bağlı Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Uzunköprü de 6 Keşan da 22 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-05 Mart 2021 verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.

Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:31:01. #1.16#
title