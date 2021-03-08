Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, 28 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Edirne'ye bağlı Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Uzunköprü de 6 Keşan da 22 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-05 Mart 2021 verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı