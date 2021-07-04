"Korona Türkleri etkilemez" diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
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"Korona Türkleri etkilemez" diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgının başlarında "Korona Türkleri etkilemez " şeklindeki açıklamasıyla konuşulan Doç. Dr. Oytun Erbaş'tan yeni bir çıkış geldi. Erbaş, "Ben doğru işler yaparsam Ben Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs salgının konuşulmaya başlandığı 2020 Mart ayında,koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyleyen Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'dan yeni bir çıkış geldi. Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin'in sunduğu "Mekanın Sahibine Geldik" programında yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU İŞLER YAPARSAM, TÜRKİYE'DE ELON MUSK'IM"

40 yaşında olduğunu ve 80 yaşındaki bir Türk profesörün yaptığı her şeyi yaptığını öne süren Erbaş, "Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Ben Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene sürer" dedi.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Erbaş, 2020'nin Mart ayında verdiği söyleşide, koronavirüs salgınıyla ilgili şunları söylemişti:

"Koronavirüs'ün yayıldığı bölge Çin, virüs bu bölgedeki genetik kökendeki insanları tutuyor. Virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya'da yani 'Sarı ırk'ta daha fazla. Beyaz ve sarı ırklarda 6 da 1 oranında daha az. Asla hızlı yayılım beklemiyorum. Biz Türkler Asya ırkıyız ama karışık da bir gen gurubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum"

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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