Korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti - Haberler
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Korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Bir televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar stüdyoyu terk etti.

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı. Programın iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

APAR TOPAR AYRILDILAR

Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi. Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.

Korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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