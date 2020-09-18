Korona testi pozitif çıkınca 4. kattan atlayan kadın, şans eseri kurtuldu Bursa'da korona olan kadın, hastanenin 4.katından atlayarak canına kıymak istedi. Kantinin tentesine takılan kadın şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastanenin 4.katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

4. KATTAN ATLADI

Alınan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y. covid testi ve tedavisi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4.katından atlayarak canına kıymak istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Şans eseri ölümden dönen Tülay Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA