Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı

Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile ülkede 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Tatil dönemini koronavirüsle mücadelede fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıklarken, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu bu dönemde yapılacak aşıların etkili olabilmesi için alkol satışlarının yasaklandığını duyurdu. 11 günlük tatil sürecinde alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Bu tatil dönemini fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıkladı.

AŞILARIN DAHA ETKİLİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Ruslar, tatil süresince Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını olacak. Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların etkili olabilmesi için alkol satışlarının yasaklandığı duyurdu.

ALKOL KULLANDIĞI TESPİT EDİLENLERE CEZA UYGULANACAK

Haber Global'de yer alan habere göre, Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Uzun süreli tatilin amacı koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını engellemek" ifadelerine yer verildi.. Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tükettiğinin vurgulandığı açıklamada, "11 günlük alkol tüketimi korona virüsü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.

25 HASTADA GÜNEY AFRİKA VARYANTI GÖRÜLDÜ

Rospotrebnadzor Başbakanı Anna Popova, Rusya'da 255 kişide Birleşik Krallık'ta görülen tür görüldüğünü, diğer 25 hastada ise virüsün Güney Afrika varyantının görüldüğünü açıkladı.