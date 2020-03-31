Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi - Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi Koronavirüsü salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü.

- Korona salgınıyla sessizliğe bürünen gökdelenler ve sokaklar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Koronavirüsü salgını ile sokak ve gökdelenler sessizliğe büründü. Ataşehir'de sessiz kalan gökdelen ve sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığının Türkiye'nin genelinde de görülmesinin ardından bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkmama çağrısında bulunurken çoğu işletmede kepenk kapattı. İnsanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunu neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi.Ataşehir'de her zaman kalabalık olan gökdelen ve sokaklar ise havadan görüntülendi . Görüntülerde gökdelenlerin çevresinde ise bir kaç arabanın dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Kaynak: İHA