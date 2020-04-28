Korona salgını sürecinde gıda alışverişi ve beslenme uyarıları
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Korona salgını sürecinde gıda alışverişi ve beslenme uyarıları

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde önemli konulardan biri olan gıdaların güvenli temin edilmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korona salgını sürecinde gıda alışverişi ve beslenme uyarıları
28.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:00

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde önemli konulardan biri olan gıdaların güvenli temin edilmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korona virüs tehlikesinin uzun bir süre devam edebilme ihtimalini göze alarak günlük hayatta alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere birçok şeyi alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, alışveriş öncesi bir liste oluşturulmasının, ihtiyaçların meyveler, sebzeler ve süt ürünleri gibi gruplandırılarak mantıksal bir sıra ile yazılmasının markette geçirilen süreyi kısaltacağını ve alışverişte nakit para yerine temassız ödeme yapan kredi kartı kullanılmasının, alışverişe giderken maske, eldiven, dezenfektanlı veya kolonyalı mendiller bulundurulmasının korunma seviyesini yükselteceğini söyledi.

"Poşetlenmiş ürünler tercih edilmeli"

Market arabasının tutma yerinin eldivenli bir şekilde dezenfektanlı mendille silinmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, market içerisinde diğer kişilerden en az üç adım uzak durarak sosyal mesafeye dikkat ederek alışverişe başlanılması gerektiğini ve alışverişte temel olarak, açıkta satılan ürünler yerine fabrikada paketlenmiş veya markette poşetlenmiş ürünleri tercih etmenin oldukça koruyucu bir davranış olacağını ifade etti.

"Alışverişte sağlıklı beslenmeye ve bağışıklık sistemine yardımcı olan yumurta, et ve süt gibi proteinli gıdalar ve kırmızı, mor, yeşil, sarı ve beyaz gibi doğal renkleri birbirinden farklı vitamin ve minerallerce zengin meyve ve sebzeler tercih edilmelidir" şeklinde konuşan Prof. Dr. Erbaş, bunlara ilave olarak yoğurt, boza ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalara, kekik ve zerdeçal gibi antioksidan özellikli baharatlara, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi çinko mineralince zengin tuzsuz kabuklu yemişlere de bağışıklık sistemini desteklemeleri nedeniyle öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

"10 dakika fırında tutulmalı"

Marketlerde ürünlerin elle değil gözle seçilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, eve gelindiğinde market poşetleri içerisindeki et ve süt gibi bozulabilir ürünler ayrıldıktan sonra market poşetlerinin balkon gibi havadar bir yere çıkartılarak birkaç saat bekletilmesi gerektiğini söyledi. Açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı doksan derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Salata ve meyveler gibi çiğ olarak pişirilmeden tüketilen gıdalar, bir ön yıkama işleminden geçirildikten sonra derin bir kap içerisindeki sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmeli ve sonra iyi bir şekilde ovalanarak akan suyun altında yıkanmalıdır" dedi.

Erbaş, alışverişlerde tek kullanımlık poşetlerin kullanılması gerektiğini ve poşetlerin başka amaçlarla kullanılmadan iç içe geçirilerek geri dönüşüme atılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Erbaş, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) gıdalarda veya gıda ambalajlarında korona virüsün çoğaldığına ve buralardan insana bulaştığına dair bir bildirimde bulunmamıştır. Ancak gıdaların tedarik ve hazırlanma süreçlerinde kişilere bir bulaşma olabileceği de göz önünde bulundurularak alışverişte özen gösterilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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