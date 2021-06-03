Korona salgını bu şekilde bitmez! Randevusu olan 100 kişiden 75'i aşı olmaya gitmiyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıyla ilgili son gelen veriler tedirgin edici boyutta. Aşı çalışmalarına hız verilen ülkemizde uzmanlar, aşı randevusu alan 100 kişiden 75'inin aşı olmaya gitmediğini söyledi.

Ülkemizde aşı programı bu ay hız kazanacak. Ancak buna rağmen aşı randevusu aldığı halde gitmeyenlerin oranı bir hayli fazla.Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Levent Akın, aşı randevusu alanların 4'te 3'ünün randevusuna gitmediğini belirtti.

"KONTENJANI GEREKSİZ BLOKE EDİYORLAR"

Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili olarak, "Bana gelen bilgilerde doğruluğunu kontrol etmek lazım belki ama 100 kişi aşı randevusu alıyorsa, tahminen 25 kişi aşıya geliyormuş. 75 kişilik kontenjanı gereksiz bloke ediyorlarmış. Bu da salgından çıkış yolu olarak görülen toplumsal bağışıklığı yavaşlatıyor." dedi.

"AŞI YAPILDIKÇA AĞIR HASTA SAYISI AZALACAK"

Prof. Dr. Akın, önümüzdeki süreçle ilgili olarak, "Şu anda Türkiye 50 yaş ve üzerine aşı yapıyor. Ama bu aşı tedarikine bağlı olarak 40-30-20 yaşa kadar inecek. O zaman bir anda daha fazla kişiye aşı yapıldığı için hasta olan sayısı azalacak ya da ağır vaka, hastalık belirtileri gösteren sayısı azalacak" diye konuştu.

Günlük vaka sayısının 500-600 bandında olduğu zaman toplumun rahatlayabileceğini de ifade eden Prof. Dr. Akın, bu konuda sonbaharı işaret ediyor:

"Sonbaharda olabilecek riski de en aza indirmiş oluruz. Sonbahara daha rahat bir durumda girebiliriz. 'Her şey iyiye gidiyor, artık boş verelim' derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar olmadık zamanda yüksek vakalar görürüz."