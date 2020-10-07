Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
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Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular

07.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:08

Bir markette kaydedilen görüntülerde iki kadının düdüklü tencere kavgasına tutuştukları görülüyor. Korona kurallarını hiçe sayan kadınların yerlerde süründükleri görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.

Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
Haber Yorumları (37)
THE CAHHİLL: cahillik ne olacak işte. matah bişi sanıyorlar bildikleri tek sey yemek yapmak
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VATANDAŞIN_SESİ: Malum Marketlerin Broşür oyunu. . . Broşüre yazıp İnsanlarla dalga geçer gibi Fiyatını Her Şubesine 1 adet ürün göndererek alay ediyorlar. . . Yazık insanlara . . . Nerede Adil ticaret, nerede ticaret bakanlığı . . . Sadece Terazi peşinde koşmakla bakanlık olunmuyor. . Bu gibi sahtekarlıklar yüzünden insanların onuru gururu inciliyor. . . Yazıklar olsun sizlere mahkum edenlere . . .
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ADİL OLUN: sizin haber anlayışınıza bu görüntü 1 yıl önceki olay siz daha yeni mi yayınlıyorsunuz - puan size
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