Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
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Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı

Koroanvirüs pandemisi hayatı etkilemeye devam ederken Sancaktepe'de kaydedilen bir görüntü, vatandaşın son durumunu gözler önüne serdi.

Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
26.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:48

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul Sancaktepe'de kaydedilen bir görüntü, pandeminin hayatımıza olan etkisini de gözler önüne serdi. Araba kullanan bir vatandaş kendisinin taktığı maskeyi yetersiz bulmuş olsa gerek ki aracına da maske takmayı ihmal etmedi.

KORONA BÖYLE ÖNLEM GÖRMEDİ

Bu görüntü, şahit olanların yüzünde gülümsemeye neden oldu. Olaya tanık olan bir vatandaş, "Korona korona olalı böyle önlem görmedi" yorumunda bulundu.

Güncel Manşet

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