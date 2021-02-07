Korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına çiçekli ve şiirli teşekkür

AĞRI'nın Diyadin ilçe Kaymakamı Alper Balcı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek verdi. Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in sağlıkçılar için yazdığı şiiri de okuyan Balcı, annesinin de hemşire olduğunu belirterek, kapısının her zaman sağlık çalışanlarına açık olduğunu söyledi.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, devlet hastanesi ve sağlık ocağını ziyaret ederek çalışanlarla görüştü. Covid-19'la ilgili mücadeleyle ilgili bilgi alan Kaymakam Balcı, hastane başhekimi Dr. Vedat Arslan ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çiçek verdi. Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in sağlıkçılar için yazdığı 13 kıtalık 'İsimsiz kahramanlar: Sağlıkçılara' konulu şiirini hediye eden Kaymakam Balcı, annesinin de hemşire olduğunu söyledi. Annesinin görevi sebebiyle hastanede büyüdüğünü anlatan Balcı, sağlık çalışanlarının zor bir görev üstlendiğini belirtti. Kapısının her zaman sağlıkçılara açık olduğunu kaydeden Balçı, "Eskişehir Vali Yardımcısı meslek büyüğümüz sayın Aslan Avşarbey'in sağlık çalışanları için yazmış olduğu şiiri okuyunca çok duygulandım, onu sizinle paylaşmak istedim. Covid-19 salgınına karşı canınızı hiçe sayarak özverili mücadelenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Balcı, sağlık çalışanları ile hatıra fotoğraf çekildikten sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR