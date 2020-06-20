Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
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Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi

Rusya'da koronavirüs hastalarıyla ilgilenirken iç çamaşırıyla çalıştığı görüntülerle gündeme oturan hemşire Nadia Zhukova modellik yapmaya başladı.

20.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:23

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden Rusya'da geçtiğimiz günlerde bir hastanede çekilen görüntü ülkenin gündemine oturmuştu. Tula bölgesindeki hastanede görev yapan hemşire Nadia Zhukova'nın, koronavirüs hastalarıyla ilgilenirken iç çamaşırıyla olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

Şeffaf koruyucu kıyafetle çalışmanın sıcak nedeniyle zor olduğu için bu yöntemi seçtiğini savunan Zhukova, bu görüntüler üzerine modellik teklifleri almaya başladı.

BİR SPOR MARKASI İÇİN KAMERA KARŞINA GEÇTİ

Ülkesindeki bir spor markasının teklifini kabul eden 23 yaşındaki hemşire, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Daily Star'ın haberine göre yeni işinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Zhukova, eğitim hayatına devam ederek doktor olmak istediğini belirtti.

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi

"FOTOĞRAFLARIN ORTAYA ÇIKINCA UTANDIM"

Fotoğrafların ortaya çıktığı dönemde sosyal medya hesaplarını kapattığını itiraf eden Zhukova, "Sanırım çok utandığım için bununla yüzleşmeye hazır değildim. Ancak işimi yapmaya devam ettim. Hem meslektaşlarım hem de diğer herkes çok destek oldu ve bu sayede şoku atlattım" dedi.

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
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