Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, sokağa çıkma serbesti olduğu saatleri kendi yaptığı sala binerek geçiriyor Karabük'te, Recep Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri dışarıya çıkma serbesti olduğu saatleri...

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor
17.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:00

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, sokağa çıkma serbesti olduğu saatleri kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

KARABÜK - Karabük'te, Recep Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri dışarıya çıkma serbesti olduğu saatleri kendisinin yaptığı sala binerek geçiriyor.

Sarıahmetli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Recep Özen, yaklaşık bir yıl önce evde kullandığı su bidonlarından kendisine sal yaptı. Korona virüs salgını öncesinde her gün evinin karşısından geçen Araç Çayı'nda oluşan gölette yaptığı sala binerek vakit geçiren Özen, İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle artık haftada bir kez belirli saatlerde sala binebiliyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma serbestliğinin ardından Özen, yürüme mesafesindeki Araç Çayı'na giderek burada oluşan gölette kendi yaptığı sala binip, zaman geçirip stres atıyor.

Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, su bidonlarını değerlendirmek istediğini, böyle bir fikir düşündüğünü söyledi.

Salda 17 adet bidon kullandığını ifade eden Özen, "Bidonları birbirine engel olmayacak şekilde dizdim. Daha önce sopayla itiyordum, olmayınca demirden pedal yaptım. Tahtaları da üzerine koydum. Oturak yaptım, sopayla yön veriyorum" dedi.

Bir yıldır sala bindiğini, ancak virüs salgını nedeniyle belirlenen günlerde bindiğini anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Burada da bir gölet var buna uygun, iyi havalarda biniyorum. Bu ara korona virüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Pazar günü hak tanındı, geliyorum, yarım saat, bir saat biniyorum, stres atıyorum. İzne bağlı bize ne zaman izin verirlerse çıkıp geliyorum. Yürüyerek geliyorum buraya, spor yapmış oluyorum, binerken de spor yapmış oluyorum. Benim için güzel oluyor."

Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ebru Şallı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Korona günlerini kendi yaptığı sala binerek geçiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 19:30:51. #1.14#
title