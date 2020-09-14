'Korona gelirse pişman olur'
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'Korona gelirse pişman olur'

ERZİNCAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

'Korona gelirse pişman olur'
14.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:33

ERZİNCAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Kararı destekleyen vatandaşlardan Ercan Çapar, "Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için zor bir dönem. O yüzden sürekli, et paça, sarımsak ve soğan yiyorum ki korona bana gelmesin. Gelirse de pişman olur zaten" dedi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, tedbirlere yeterince uyulmamasının, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığına yer verilen açıklamada, bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları ile lokal girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılarak durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulandı.

Açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hafta önce yaptığı açıklamada günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilden birinin Erzincan olduğunu duyurmuştu.KORONAYA KARŞI SARIMSAK, SOĞAN

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca dün alınan karar, vatandaşlar tarafından da yerinde bulundu. Vatandaşlar, kentte son haftalarda artış gösteren vaka sayılarının, hayatı olumsuz etkilediğini ifade ettiler. 65 yaş üzeri vatandaşların salgın nedeniyle dışarıda durmaması gerektiğini söyleyen döner ustası Ercan Çapar, "Bu hastalığa zannederim hepimiz yakalanacağız. Bünyesi kuvvetli olanlar ayakta geçiriyor. Ancak yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için zor bir dönem. O yüzden sürekli, et, paça, sarımsak ve soğan yiyorum ki korona bana gelmesin. Gelirse de pişman olur zaten" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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