Korona geçirenler aşı oluyor mu?

Koronavirüs aşısı olmak isteyenler aşı hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Konu hakkında detaylar merak edilirken en çok da korona geçirenler aşı oluyor mu, konusu merak edildi. Peki, korona geçirenler aşı oluyor mu? İşte detaylar…

Pandeminin sona ermesi için en büyük silah olan covid aşısı hakkında vatandaşlar detayları araştırıyor. Korona geçirenler aşı oluyor mu, konusu merak edilirken bu konu hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, korona geçirenler aşı oluyor mu?

KORONA GEÇİRENLER AŞI OLUYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, '' Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.