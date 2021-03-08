Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası

08.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:48
Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz sanık B.D. hakkında iddianame hazırladı. İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince bir süre önce kabul edildi.

KIRAATHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Geçen yıl merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi. B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

1 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti. Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

SABIKASIZ OLMASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 47 sayılı kararının bulunduğu ve bu kararda da kıraathane gibi eğlence yerleri de dahil olmak üzere belirli tedbirlere tabi olduğu görülmüştür. Günümüz tarihi ile bu tedbirlerin halen devam ettiği, salgının henüz son bulmadığı gibi tüm dünyada da tedbirlere devam edildiği, uzunca bir süre tedbirlerin devam edeceğine ve değişerek daha da kapsamlı hal alacağına, yeri geldiğinde sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanacağına ilişkin tüm radyo ve televizyon kanallarından da duyurular yapılıyor. Sanığın kısıtlamalardan, tedbirlerden ve yasaklardan, yaşı, eğitimi ve sosyal durumu itibarıyla bihaber olmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı TCK 195/1 maddesinde düzenlenen 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu işlediği sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (5)
TURUPULU: El erkek, iş yapmazmış.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KİBAR: yatlarda parti yapanlara bu ceza verilmeliydi. her zamanki gibi yine gariban insanı yaktılar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYŞE: İYİDE KARDEŞİM SOSYETE DÜĞÜNÜ, ULUDAĞ TATİLİ BİLEMEM KİMİN CENAZE MERASİMİ PARTİ KONGERELERİ VINGIR VINGIR ÇOK BÜYÜK ÇELİŞKİ VAR BU İŞTE NASRETTİN HOCANIN FIKRASINA DÖNDÜ BU İŞ
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Muharrem İnce Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona denetiminde kıraathanede okey oynarken yakalanan vatandaşa 1 ay 20 gün hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:12:33. #1.14#
title