Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu

Adana'da artan vaka sayıları nedeniyle ekipler, tüm şehirde denetim yaptı. Araç içinde maskesiz yakalanan sürücü, "Hiç paramız yok, kardeşim hasta" diye bahaneler sunmaya başladı. Ceza yiyeceğini öğrenen sürücü polisin "Babanızın adı ne?" sorusuna "Babamın adını bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaz aylarına göre yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 100 arttığının açıklamasını yapıp dün de yatak doluluk oranını yüzde 61, yoğum bakım doluluk oranını yüzde 81 olarak açıkladığı Adana'da polis harekete geçti. Kent genelinde maske uygulaması yapan polisler denetim noktaları oluşturup araçları tek tek durdurdu. Polis araçta bulunan ve maske kullanmayan sürücülere ve yolculara ceza makbuzu düzenledi.

"CEZALARI KARDEŞİM ÖDÜYOR"

Bakan Koca'nın 15 gündür uyardığı Adana'da bazı sürücü ve yolcuların maske kuralına uymadığı görüldü. Polis bu şahıslara ceza makbuzu düzenlerken vatandaşlar zorluk çıkardı. Polisin durdurduğu bir araçta bulunan 3 kişiden sürücü konumundaki vatandaş maske takmadığı için ceza makbuzu düzenleneceğini öğrenince akrabalarıyla birlikte polise, "Abi yazma vallahi cezaları kardeşim ödüyor. Ya yazma diyorum vallahi durumumuz yok" dedi.

"ADAM MI ÖLDÜRDÜK?"

Bunun üzerine polis "Arabada 3 kişi var ikisi takmış sen takmamışsın" deyince vatandaş, "Abi çıkarttım oraya koydum ya. Durumumuz yok. Ne var ya ne oldu ya adam mı öldürdük hırsızlık mı yaptık. Abi şunu yazma, yırtar atarım. Elli kez yaz yırtarım" dedi.

"BABAMIN ADINI BİLMİYORUM"

Vatandaş bir süre sonra polisin "babanızın adı nedir?" sorusuna ise "babamın adını bilmiyorum" diye yanıt verdi. Polis bu yanıt üzerine "bu şahsı karakola götürün" dedi. Vatandaş karakola gitmemek için babasının ismini söyledi. Daha sonra da ceza tutanağını alıp aracına giderken basın mensuplarına "Niye çekiyorsun utanman olsa çekmezsin" diye tepki gösterdi.

"BELKİ BEN ÖLMEK İSTİYORUM SİZE NE?"

Bir başka vatandaş ise araçta tek olduğunu, iş yerine gittiğinde maskesini taktığını söyleyip "Belki ben ölmek istiyorum size ne" diye tepki verdi.

Polis denetimlerde maske takmayan 248 kişiye ceza makbuzu düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı