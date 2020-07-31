Korona cezası 6 kardeş ve kuzenin dünyasını kararttı
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Korona cezası 6 kardeş ve kuzenin dünyasını kararttı

Bursa'da sokağa çıkma yasağında evlerinin önüne çıkan aynı aileden 6 gence toplam 20 bin lira ceza yazıldı.

Korona cezası 6 kardeş ve kuzenin dünyasını kararttı
31.07.2020 07:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:56

Bursa'da sokağa çıkma yasağında evlerinin önüne çıkan aynı aileden 6 gence toplam 20 bin lira ceza yazıldı. Dört çocuğunu üniversitede okutmaya çalışan baba, şimdi bu cezaları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

Nilüfer ilçesinde ikamet eden Ergene ailesi, çocukları nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir günde evlerinin önünde şakalaştığı gerekçesiyle komşuları tarafından ihbar edildi. Polisin gelmesiyle birlikte mahallede oynayan bütün gençler ve çocuklar Ergene ailesinin evine kaçtı. Polis anons yaparak eve kaçan gençlerin dışarı çıkmasını, cezai işlem uygulanacağını söyledi. Çocuklar korkup dışarı çıkmayınca, polis, aileden 6 kişinin kimliklerini vermesini, tutanak tutulacağını söyledi. Aileden Bekir, Pınar, Sema, Kadem, Efsal ve Erhan Ergene, kimliklerini polise verdi.

Ceza yazılmayacağını düşünen aile fertleri, temmuz ayında gelen 3 bin 150'şer liralık cezalarla büyük şaşkınlık yaşadı. Ceza yazılanlardan 4'ünün üniversite öğrencisi olması ve toplam cezanın 20 bin lirayı bulması üzerine aile, Cumhurbaşkanından cezaların affedilmesini, bu cezaları ödeyecek güçlerinin olmadığını söyledi. Mahkemeye itiraz dilekçelerini sunan aile, cezaların affedilmesini istiyor.

Çocuklar evlerinin önünde oynadığı sırada yapılan şikayet üzerine polis geldiğini ifade eden Ergene ailesi, "Çocuklar korkup eve kaçtı. Evin önünde oynuyorlardı. Polis anons yapıp dışarı çıkmalarını istedi. Çocuklar korkup çıkmadı. Polis ihbar yapılan 6 çocuğun dışarıda olduğunu belirterek, aileden 6 kişinin kimliklerini getirmesini istedi. Bize sadece tutanak tutulacak denildi. Biz de verdik. Temmuz ayında gelen cezalarla büyük şok yaşadık. Aileden 6 kişiye birden 3 bin 150 lira ceza yazılmış, toplam ceza 20 bin lirayı buluyor. Bizim bu cezayı ödeyecek gücümüz yok. Cumhurbaşkanımızdan bu cezaları affetmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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