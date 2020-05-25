Korona bayramda el öpmeye engel olamadı
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Korona bayramda el öpmeye engel olamadı

Korona bayramda el öpmeye engel olamadı Malatya'da bir kişi sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde el öptürerek, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

25.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:25

Korona bayramda el öpmeye engel olamadı

MALATYA - Malatya'da bir kişi sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde el öptürerek, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesinde ikamet eden Zeki Özyay, dünyayı tehdit eden korona virüs ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde gülümseten bir yöntem ile el öptürerek, çocuklara harçlık dağıttı. Sopanın ucuna taktığı eldiveni yeğenlerine öptüren Özyay, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramını kutlayan yeğenlerine bayram harçlığı da verdi. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini ve bu yönteme başvurduğunu belirten Zeki Özyay, görenleri gülümsetti. Özyay, yöntemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir geleneğimiz olan bayramlaşma ve harçlığı bu yıl da yaşatmak istedik. Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor, sosyal mesafeye uyun diye. Bizler de sosyal mesafeye uyarak bayramlaşma yaptık" dedi.

Korona bayramda el öpmeye engel olamadı

Kaynak: İHA

Manşet

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