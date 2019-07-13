Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı
Rusya'da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.
Rusya'da alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda korna sesine sinirlenen kadın sürücü, arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle vurdu.
- Rusya
Olay Novosibirsk şehrinde yaşandı. Alışveriş merkezinin otoparkında yer bulamayan sürücü, önünde biriyle konuşmak için durmakta olan otomobilin sürücüsüne devam etmesi için korna çaldı. Kornaya sinirlenen kadın sürücü otomobilinden inerek arkasındaki otomobilin kaputuna ve camına çekiçle saldırdı. Otomobilin camında çatlaklar meydana gelirken, otomobili zarar gören sürücü, kadın saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay anı araçtaki kameraya yansıdı.
- Rusya
Kaynak: DHA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Son Dakika Haberleri
16:08 Kıbrıs açıklarında doğalgaz krizi: Akıncı'nın Rum kesimine yaptığı ortak komite önerisine Dışişleri...
14:52 Kıbrıs'ta Türk tarafının 'adanın kaynaklarını ortak kullanalım teklifine' Türkiye'den tam destek