Korkuteli Ürünleri Yörex Fuarı'nda

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB'nin desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'de Korkuteli'nin ürünü olan Mantar, meyve suları, Şeftali, Çörekotu kahvesi, Tereyağı, Peynir ve Yelten tarhanasının tanıtımı yapıldı.



ATB tarafından, TOBB'nin desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen YÖREX ziyaretçilerine kapılarını açtı. Korkuteli Belediyesi, Korkuteli'nin ürünü olan Mantar, meyve suları, Şeftali, Çörekotu kahvesi, Tereyağı, Peynir ve Yelten tarhanasının tanıtımı için stant açtı. Korkuteli'ne has ürünlerin fuarda sergilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Hasan Gökce, "Bu yıl 8.si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda yerimizi aldık. Stantlarımızda ilçemize has olan el dokuması Halı, Kilim, Heybe, Kültür Mantarı, Mantar Salamurası ve Konservesi, Meyve Suyu, Süt ürünleri, Çörekotu Kahvesi, Üzüm ve Elma Sirkesi, Limon sosu ve ilçemizde yetişen meyveler sergileniyor" dedi. - ANTALYA